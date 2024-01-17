الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لإحدى الإصابات بمدينة أريحا

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمهم من الوصول لإحدى الإصابات داخل مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، وذلك حسبما جاء بنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



كشفت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع الميدانية داخل قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

صعوبات في الوصول للمصابين

وقالت نبال فرسخ، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، "لا نتواصل مع غرفة العمليات الطواقم الخاصة بنا في غزة بسبب انقطاع الاتصالات".

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات في الوصول للمصابين، والمواطنون لا يستطيعون الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ.