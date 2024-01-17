وزير الدفاع العراقي: لن نسمح لأي جهة باستخدام أراضينا في استهداف دول الجوار

قال وزير الدفاع العراقي، إنه من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران، و جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع العراقي، بأن القصف الإيراني على كردستان مدان ومرفوض قطعيا، وقواتهم جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية.

ونوه، إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات، وسيكون مدروسا وفقا لجاهزية الجيش، لافتا إلى أن الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدولي.

وواصل، "نلاحق منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضي العراق في استهداف دول الجوار.

وشدد، "سنرد من دون شك إذا تعرضت مصالحنا الوطنية لأي تهديد".

