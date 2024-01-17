عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع العراقي: لن نسمح لأي جهة باستخدام أراضينا في استهداف دول الجوار

وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي

قال وزير الدفاع العراقي، إنه من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران، و جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع العراقي، بأن القصف الإيراني على كردستان مدان ومرفوض قطعيا، وقواتهم جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية.

ونوه، إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات، وسيكون مدروسا وفقا لجاهزية الجيش، لافتا إلى أن الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدولي.

وواصل، "نلاحق منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضي العراق في استهداف دول الجوار.

وشدد، "سنرد من دون شك إذا تعرضت مصالحنا الوطنية لأي تهديد".
 

وزير الدفاع العراقي ايران القصف الايراني العراق الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض 10 لاعبين على فيوتشر لضم هذا اللاعب |تفاصيل

وظائف حكومية 2024.. مسابقة لـ 900 فرصة متاحة الآن وهذه إجراءات التعيين

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الإعدادية على تليجرام

مليشيات الحوثي تعلق على عدم مشاركة فرنسا في ضرب اليمن

لتنسيق دخول المساعدات إلى غزة.. كبيرة منسقي الأمم المتحدة في زيارة للعريش

الإسكان: تلقينا 4450 طلب استثمار في أراضي مختلفة الأنشطة بالمدن الجديدة خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ