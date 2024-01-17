رئيس جامعة العريش: نسعى لأداء دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة بسيناء

أكد الدكتور حسن دمرداش، رئيس جامعة العريش، أن انشاء الجامعة تعتبر من أهم القرارات الاستراتيجية في تنمية سيناء والتي تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية عام 2016.

وأضاف "دمرداش"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن وجود هذه الجامعة في المجتمع هو رسالة للأمن و الأمان والاستقرار، لافتا إلى أنه يقوم بإبراز الدور المجتمعي للجامعة.

وأوضح "دمرداش"، أن الجامعة تركز على تنمية مهارات الطلاب، حتى يكون مؤهل وقادر على المنافسة سواء في سوق العمل المحلي أو الإقليمي، مضيفا أنه يقوم بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية من خلال عدة برامج.

مليار و700 مليون جنيه

ولفت، إلى أنهم يسعون بجامعة العريش أن يكون لهم دور في تحقيق التنمية المستدامة، و تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، منوها بأنه يدعم إنشاءات بحوالي مليار و700 مليون جنيه، موضحا أنه بدأ بـ 3 كليات ووصلوا الأن إلى 11 كلية ومعهد دراسات عليا.