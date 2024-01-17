السيسي: بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وأضافت، أن وزير الخارجية اليوناني ينقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وحذر الرئيس السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من وجهة، مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، و إغاثتهم و العمل على تهدئة الموقف.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.