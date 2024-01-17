وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا في دعم الصومال الشقيق

أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها بأن وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية دعم مصر الكامل للصومال، و يدعو لاحترام سيادته ووحدة أراضيه.

وحذر وزير الخارجية من مغبة السياسات الأحادية لأثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

توفير الدعم

وأكد وزير الخارجية، عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي و الشعبي.

وشدد على أن مصر لن تألوا جهدا في دعم الصومال اتصالا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، و عمق أواصر الترابط.