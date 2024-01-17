طبيب: الدولة تعمل على توفير أجهزة إنعاش القلب بجميع المطارات ومحطات المترو

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ القلب بطب قصر العيني، إن تطبيق مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ سيكون عن طريق نشر أجهزة الرجفان القلبي، موضحا أن فكرة المشروع مطروحة منذ فترة.

وأوضح "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن بعض الأجهزة موجودة منذ فترة طويلة بمحطات المترو والمطارات، ولكن للأسف الشديد لم تكن تُستعمل بسبب عدم وجود توعية باستخدامها.

وأضاف "الحديدي"، أن الفكر الحالي هو توافر ووجود هذه الأجهزة بجميع المطارات والفنادق ومحطات المترو، معقبا: "مهم جدا توفير أجهزة انعاش القلب أو الصدمات الكهربائية، بحيث أنها توقف الضربات البطنية الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد".

ضرورة التدريب على استخدامها

وشدد على ضرورة التدريب على استخدام هذه الأجهزة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال حملات توعية عن كيفية استخدامه والتأكد من وجود توقف بالقلب.