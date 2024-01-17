السيسي يوجه بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية خاصة قطاع الزراعة

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية والري، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، فيما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية.

واطلع الرئيس السيسي، على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة الأفريقية، ورؤية الدولة لدعم تلك الاستثمارات ووجه بزيادتها خاصة في قطاع الزراعة.