شكري: المخاطر المرتبطة بالتصعيد في غزة جميعها سلبية ولها انعكاسات إقليمية ودولية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، إن المباحثات بين الجانبين التي جرت صباح اليوم تطرقت بشكل موسع للتطورات الخاصة بغزة والحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فورى والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني فى غزة والرفض التام للنزوح الجبري من غزة والعمل على إحتواء تلك الازمة.

وأضاف: “نري المخاطر المرتبطة بالتصعيد وكلها سلبية لها انعكاسات إقليمية كما أنها تصل إلى انعكاسات دولية"، مشيرا إلى ترحيبه بوزير الخارجية اليوناني واتفاق الجانبين على أن تكون وتيرة الزيارات بينهما بشكل قريب.

وتابع: “ تحدثنا عن العلاقة المصرية اليونانية والقبرصية خصوصا أن هناك علاقة ثلاثية إستراتيجية وهناك مجالات تعاون عديدة بيننا”.