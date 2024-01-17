شكري: اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، إن “العلاقات الثنائية بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل على تطويرها، وهناك عدد من المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال”.

وأضاف السفير سامح شكري: “حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للعلاقات السياسية فيما بين البلدين، وهناك مجالات تعاون فى مجالات الزراعة، وتنفيذها سيزيد من المصالح المشتركة بين البلدين”.

وتابع: “اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، ومن هنا كان الحديث ونقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الأوروبي أمرا لا بد منه ونعتز به، وكانت هناك نتائج ملموسة لهذا الدور التي لعبته اليونان ودول أخرى، ونستمر بالاعتماد على هذه المعرفة فى تدعيم هذه العلاقة وتعريف الدول الأوروبية الأخرى بمدى المنافع المشتركة التي تعود من خلال هذه العلاقة”.

واستطرد: “تحدثنا عما هو مطروح حاليا من أفكار للارتقاء العلاقات المصرية الأوروبية لبلورتها، فيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكن وحديثه فيما يتعلق بأهمية العمل على العبور من هذه الأزمة وتغير أسلوب الممارسة العسكرية لإسرائيل، وموقفنا واضح بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة”.