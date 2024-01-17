عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، إن “العلاقات الثنائية بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل على تطويرها، وهناك عدد من المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال”.

وأضاف السفير سامح شكري: “حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للعلاقات السياسية فيما بين البلدين، وهناك مجالات تعاون فى مجالات الزراعة، وتنفيذها سيزيد من المصالح المشتركة بين البلدين”.

وتابع: “اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، ومن هنا كان الحديث ونقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الأوروبي أمرا لا بد منه ونعتز به، وكانت هناك نتائج ملموسة لهذا الدور التي لعبته اليونان ودول أخرى، ونستمر بالاعتماد على هذه المعرفة فى تدعيم هذه العلاقة وتعريف الدول الأوروبية الأخرى بمدى المنافع المشتركة التي تعود من خلال هذه العلاقة”.

واستطرد: “تحدثنا عما هو مطروح حاليا من أفكار للارتقاء العلاقات المصرية الأوروبية لبلورتها، فيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكن وحديثه فيما يتعلق بأهمية العمل على العبور من هذه الأزمة وتغير أسلوب الممارسة العسكرية لإسرائيل، وموقفنا واضح بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة”.

 

السفير سامح شكري وزير الخارجية مصر واليونان الربط الكهربائي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

ترشيحاتنا

شكري: قمة مصرية يونانية قبرصية على مستوى الزعماء بالقاهرة قريبا

مدبولي يشهد التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول.. تفاصيل

افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

البيت الأبيض: تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي تهدد استقرار المنطقة

ماذا حدث للفنان فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر؟ القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ