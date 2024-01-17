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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية اليوناني: المفوضية الأوروبية وافقت على الربط الكهربائي مع مصر

صدى البلد

شكر وزير الخارجية اليوناني، وزير الخارجية سامح شكري على المستوى الممتاز للتعاون، مقدرا موقفه بشكل خاص في إعداد الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قاموا بإعداد مباحثات مطولة معه.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنهم حاولوا مؤخرا أن يبذلوا المزيد من الجهد، ومصر كانت لديها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان، مما جعلهم متفائلين بمستقبل أفضل بين البلدين.

وأضاف، “تناولنا التحديات المشتركة، وقبرص تمثل لنا تحالف ثلاثي قوي للبلدان الثلاث”.

 وبالنسبة للربط الكهربائي بين مصر واليونان فقال إن المفوضية الأوروبية وافقت عليه وهي تشير إلى انعقاد بين الدولتين، بالإضافة إلى مزيد من التعاون في مجالات التجارة والثقافة والسياحة.

ولفت، إلى أنهم سيواصلون دعم الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي.
 

وزير الخارجية اليوناني سامح شكري الرئيس السيسي اليونان قبرص الربط الكهربائي

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