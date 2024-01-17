عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تسأل عن مصير المخصصات المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي

صدى البلد

طالبت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمطالبة الحكومة بإرسال مخصصاتها المالية من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.


وقالت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،اليوم،  أنه بموجب قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي  فإن أحد مواردها هي نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها.


وأشارت  إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.


جاء ذلك خلال مناقشة  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023.

 

طرح  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة تساؤلا  حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السابق  ، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي.


ورد  الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلا:  الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية علي الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.

أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان  داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.

صندوق الإسكان الاجتماعى الخطة والموازنة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

حمولتها 82 ألف طن.. الحكومة : تسلمنا أحدث سفن الصب الجاف وادى العريش

الاتحاد الأفريقي يعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

المنتهية تأشيراتهم.. قرار عاجل من السعودية يخص الوافدين إلى المملكة

شاومينج كان في انتظارها| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال “خيال” يثير الجدل

مفاجأة فى أسعار الذهب والدولار.. وصول كبيرة منسقى الأمم المتحدة لمعبر رفح.. ومؤتمر سامح شكرى ووزير خارجية اليونان

لإنهاء الحرب .. نتنياهو يحدد أهداف إسرائيل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزوجة السابعة| صور 6 زيجات سابقة لحسين فهمي.. شاهد

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

فيديو

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ