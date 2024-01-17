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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية بمصر تدين القصف الإسرائيلي للكنيسة الوطنية بـ لبنان

صدى البلد

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، على رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي، الذي طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.


وأعرب الدكتور القس أندريه زكي - في بيان صادر اليوم الأربعاء - عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي علي المدنيين ودور العبادة.


وقال: "ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسؤولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر؛ وهو الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح".


وأضاف: "تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطيني".

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