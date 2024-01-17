سعر مقابل خدمة| شبكات الجيل الخامس تدخل مصر لأول مرة.. ماذا ستقدم؟

شبكات الجيل الخامس 5G.. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات، 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.

وكثرت الأسئلة حول مميزات شبكات الجيل الخامس 5G، وما الفرق بين شبكة الجيل الخامس والجيل الرابع، ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الاخباري في التقرير التالي، أهم مميزات شبكات الجيل الخامس واستخداماته والهدف من تطبيقه، وأبرز الاختلافات عن شبكات الجيل الرابع 4G.