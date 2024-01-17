الوادي الجديد تنجح في زراعة نباتات طبية وعطرية



أعلنت اليوم الأحد الإدارة الزراعية بمركز ومدينة بلاط بم

حافظة الوادى الجديد بدء تجربة زراعة النعناع الطبى على أرض المحافظة والذي يدخل فى صناعة تركبيات الأدوية الطبية ومستحضرات التجميل.



من جانبه قال المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد إنه تم بنجاح زراعة حوالى فدان ونصف نعناع طبى، مؤكدا أن التجربة سوف تفتح مجالا كبيرا نحو التوسع فى عدة زراعات غير تقليدية بالمحافظة، وذلك بعد نجاح تربية النحل الكرنيولي مشير إلى أن الفدان الواحد من النعناع الطبى يعطى إنتاجية تقدر بحوالى 25 ألف جنيه فى العام، مشيرا إلى أن الطن الواحد يبلغ ثمنه 11 ألف جنيه، فضلا عن أنه موفر للمياه.



وأكد عبد السلام أن الإدارة حريصة على تجربة وزراعة كافة المحاصيل التى تجود زراعتها على ارض المحافظة خاصة المحاصليل الاستراتيجية والغذائية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتى تدر عائدا ماديا ودخلا قومىا كبيرا.

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