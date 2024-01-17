تبكير صرف مرتبات يناير لهذا السبب.. اعرف الموعد

يبحث الكثير من أصحاب العمل والمعاشات عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 ومعاشات يناير خصوصا بعد تداول أخبار عن تبكير الصرف عن الموعد المعلن بثلاثة أيام.

21 يناير … صرف مرتبات يناير 2024

وفي ضوء الإجازات الرسمية للدولة "إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير الموافق 25 يناير ، فقد أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024 عن الموعد الطبيعي بـ 3 أيام، على أن تكون أيام صرف المرتبات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ، ثم تستكمل يوم الأحد الموافق 28 من الشهر ذاته.

وتتضمن مرتبات شهر يناير علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وتشمل علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والدرجتين الممتازة والعالية وجميع العاملين بالهيئات الاقتصادية على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية تلك الزيادة من مواردها الخاصة، ويستفيد من علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية قدرها 16.4 مليار جنيه.

وكان المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدني لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص لتصبح 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه وسيتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارا من يناير 2024 الجاري دون أية إستثناءات.

تمنح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، وفقًا لما حدده القانون، لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

الزيادة الأخيرة للمعاشات

يُذكر أن الزيادة الأخيرة للمعاشات، كانت بتوجيهات رئاسية، في شهر سبتمبر الماضي، حيث نصت التوجيهات على مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للمعاش

واعتباراً من شهر يناير الجاري، قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.

ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2024 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون، فيما قد يختلف هذا الموعد، إذا اتخذت الحكومة قرارًا وصدر في صورة قانون من خلال مجلس النواب، بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات، على غرار ما حدث في آخر عامين، عندما قامت الحكومة وفقًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف المعاشات.

الجميع مستفيد من زيادة المعاشات

أصحاب المعاشات سوف يستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فبالرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.

أما فيما يخص قيمة زيادة المعاشات لجميع المستحقين 2024، فهي يتم تطبيقها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أن القانون ينص على أن تكون الزيادة بنسبة محددة وليست فئة مقطوعة، وتكون نسبة الزيادة محددة بحد أقصى 15%، وهي نفس النسبة التي طبقتها الحكومة في آخر زيادة رسمية "العلاوة الدورية " في 2023.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة قيمة زيادة المعاشات 2024 لجميع المستفيدين من المعاش، لكن تلك النسبة لن تقل عن 15%، كما أنها تحدد في ضوء معدلات التضخم، إذ أن الحكومة تقيس نسبة التضخم السائدة، وتحددة قيمة زيادة المعاشات، فهي ليست ثابتة، فقد تكون 15% أو تكون أقل من ذلك، وهي تصرف لجميع المستحقين للمعاش، سواء كانوا مستحقين أصليين أو كانو مستحقين عن الغير مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.