اشحن وانت في البيت.. فاتورة كهرباء يناير 2024

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كونها من الأساسيات المهمة لكل بيت، وكيفية سدادها الكترونيا لا سيما مع أيام الشتاء القارس.

ويوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

• الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء

• الوقوف على أيقونة خدمات.

• اختر الاستعلام عن الفواتير.

• تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

• اختر الشركة التي تتبعها.

• ادخل قراءة العداد.

• ادخل الكود الخاص بك.

• اضغط استعلام.

• يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

دفع فاتورة كهرباء 2024

من خلال دفع فاتورة كهرباء بالطرق التالية:-

1. 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

2. الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

3. 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

4. 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

5. 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

6. مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

7. تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

1. اختيار قسم الخدمات

2. اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

3. اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن

4. إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

5. اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

6. انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

7. اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024

يتم سداد فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

1. - ممكن

2. - ضامن

3. - البنك الزراعي

4. - مصاري

5. - Be

6. - أمان

7. - وقتي

8. - تمام

9. - سداد

أسعار الكهرباء الجديدة 2024

وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة الأخيرة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

أسعار الكهرباء الجديدة 2024

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

والمستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا مرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك اللآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».

وفي سياق متصل يوضح صدى البلد خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي:

صورة البطاقة الشخصية للمشترك.

إحضار صورة موثقة من ملكية الوحدة السكنية أو الوحدة التجارية.

إحضار صورة من مقايسات العداد، وإرفاق التصريح من الحي بأن هذه الوحدة قانونية.

حالة أن الوحدة تجارية، تقديم الملف الضريبي.

قم بإرفاق صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

ما هي إجراءات تقديم الطلب على عداد كهرباء الكارت إلكترونيا

الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة

انقر على خدمة طلب تركيب عداد قانونى.

سجل حساب جديد على المنصة.

املأ البيانات المطلوبة وتأكد من صحة البيانات.

إرفاق المستندات المطلوبة.

قم بإرسال الطلب.

قم بحفظ الرقم الكودي الخاص بالعداد؛ لتتمكن من الاستعلام ومتابعة الطلب.

شروط تركيب العداد الكودى

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

-إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب لتقديم على عداد الكهرباء بالكارت.

-إحضار عقد الملكية الخاص بالوحدة التي ترغب في تركيب عداد الكهرباء بالكارت لها على أن يكون عقد الملكية باسم صاحب البطاقة التي ستقدمها.

-إحضار إيصال السداد لآخر عملية ممارسة لمقدم الطلب للوحدة التي تريد توصيل عداد الكهرباء بالكارت لها.

-عليك بتقديم كل البيانات التي سبق وذكرناها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

مميزات عداد الكهرباء الكارت

مميزات عداد الكهرباء بالكارت عديدة ومنها:

القضاء على مشكلة الأخطاء الشائعة في تحصيل فواتير الاستهلاك.

يوفر سهولة الشحن؛ نظرًا لإمكانية شحنه في أي وقت، وأماكن مختلفة.

يعمل عداد الكهرباء الكارت على التحكم في الاستهلاك ومن ثم، ترشيد وخفض الاستهلاك.

يساعد عداد الكهرباء بالكارت على تفادي الأخطاء الشائعة في فواتير الاستهلاك.

ولكيفية تحويل العداد الممارسة إلى الكودي يتم وفق الآتي:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.

كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء

أولا : المستندات المطلوبة:

1- شهادة من الحى تفيد صدور تررخيص المبانى ومطابقتها للشروط.

2- إيصال سداد مركز المعلومات (محافظة القاهرة فقط).

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية للعين.

4- صورة البطاقة الشخصية (الأصل للإطلاع)

5- صورة توكيل موثق فى حالة الطلب للغير.

6- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية.

7- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية.