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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس تؤكد نجاح مصر بالتكنولوجيا الرقمية

صدى البلد

علقت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو  مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لحزب حماة الوطن، بشأن حصول الشركة المصرية للاتصالات، علي رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لخدمات المحمول.

 

وقالت محروس إن  إتاحة خدمة الجيل الخامس تعني النجاح الذي قطعته مصر في التكنولوجيا الرقمية لافتة إلي أن هذا سوف يكون له مردود إيجابي علي تصنيفات مصر الدولية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 

وأضافت "عضو التنسيقية مرثا محروس" مؤكدة أن حان الوقت لتواكب مصر دول العالم في السباق التكنولوجي خاصة وأن خدمة الجيل الخامس تم إطلاقها منذ حوالي ثلاث سنوات وأكثر واستكملت موضحة أن هذه الخدمة سوف تخدم  خطة مصر الرقمية والعملية التنموية المصرية فضلا عن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين.

 

وأشارت "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مدي أهمية الخدمة نظرا لمردودها الايجابي علي الاقتصاد المصري لما تتيحه من عامل جذب أساسي لدي المستثمر الأجنبي بما يتماشي مع خطة تطوير البنية التحتية للمؤسسات لمواكبة خدمة الجيل الخامس بما يتناسب مع رقمنة كافة مؤسسات الدولة لافتة إلى أن هذا سوف يعزز من جودة الخدمة  المقدمة للمواطن ويحقق معيار هام من معايير الجمهورية المصرية الرقمية الجديدة.

 

واختتمت قائلة كل هذه النتائج التي قمت بسردها ماهي الا حلقة متصلة ببعضها في عجلة التنمية المصرية الشاملة  .

مجلس النواب الشركة المصرية للاتصالات المحمول الجيل الخامس

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