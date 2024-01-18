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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير عقارى: فتح حساب بنكي ضامن للمشاريع العقارية ضرورة

صدى البلد

اكد المهندس أيمن القوصي الخبير العقارى ان  فتح حساب بنكي ضامن "Escrow Account" مع البنك العربي الإفريقي الدولي بالتعاون مع احدى الشركات العقارية ضرورة لضمان الامان للمشاريع العقارية، من ضمنها مشروع "ALIVA" الذي يتم تنفيذه على مساحة 638 فدانًا بالمرحلة الرابعة بمدينة مستقبل سيتي بشرق القاهرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية الكاملة مع كافة شركائها من المطورين العقاريين والمستثمرين، الذين قرروا أن تكون "مستقبل سيتي"، هي وجهتم الاستثمارية الأولى.
وقال "القوصي": "العقد يؤكد قوة ومرونة السياسات التعاقدية التي تبرم مع المطورين والمستثمرين والانفتاح المتوازن على السياسات الاستثمارية المتنوعة، كما أنه يعد بمثابة شهادة ثقة في مستثمري القطاع العقاري". 

واوضح  أن نظام الحساب البنكي الضامن يؤمن لكل الأطراف الحصول على النسبة المقررة لهما من إيرادات عمليات البيع بمشروع "ALIVA" 

ومن جانبة اكد المهندس عمرو سليمان الخبير العقارى إنّ فتح حساب بنكي ضامن "Escrow Account" يؤكد على مصداقية المشروعات وثقة القطاع المصرفي في سمعة ومكانة القطاع العقارى كما سيعمل هذا الإجراء على تسريع وتيرة العمليات الإنشائية 

وأضاف سليمان ان فتح الحساب البنكي بعد أشهر قليلة فقط من  الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع، خاصة بعد أن تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال أيام قليلة من الإعلان عنها، حيث بلغت حصيلة البيع 32 مليار جنيه".

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