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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تطالب باكستان بتفسير فوري للضربات الجوية الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إيران طالبت باكستان بتفسير فوري للضربات الجوية التي استهدفت مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الجيش شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد ما سمتها "مخابئ إرهابية" في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران، أسفرت عن قتل عدد ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية، وذلك بعدما شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان قالت إسلام أباد إنّها أسفرت عن سقوط طفلين.

وقال مسئول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، اليوم الخميس، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.

بينما أفادت وكالة “فرانس برس” بسقوط عدد من الجرحى في إيران جرّاء قصف بصواريخ ومُسيّرات.

وأكدت الخارجية الباكستانية أنها ستواصل "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا"، وذلك في أعقاب شن إيران هجمات على مواقع داخل باكستان، قالت إسلام أباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين.

وقال مصدر استخباراتي باكستاني كبير غير المخوّل تقديم معلومات لوسائل الإعلام، لوكالة "فرانس برس": "يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران"، مضيفا أنّ بيانا حكومياً سيصدر في وقت لاحق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول كبير في المخابرات الباكستانية قوله إن "القوات الباكستانية نفَّذت ضربات لاستهداف مسلحين من البلوش داخل إيران"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر بالمخابرات الباكستانية، إن طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الإيراني، وعادت بنجاح بعد استهداف مخابئ.
 

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