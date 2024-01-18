الرعاية الصحية: تقديم 34.3 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من 2023-2024

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي إنه تم تقديم أكثر من 34.3 مليون خدمة طبية بجودة عالمية خلال النصف الأول من العام المالي (2023 - 2024).

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (69)؛ لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.



وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمات صحية للمواطنين، واستمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وإطلاق حزمة مبادرات إضافية لتعزيز صحة المواطنين بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل وهي “بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء وأسوان والسويس” خلال 2024.

واستعرض تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة حول الخدمات الصحية وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي (2023 - 2024)، ووافق على اعتماد تقرير الأداء الفني والمالي للهيئة عن تلك الفترة.

وأشار إلى أنه تم تقديم أكثر من 14.7 مليون خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وإجراء 500 ألف عمليات وجراحات متنوعة منها 110 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات.

وأكد أن الهيئة تمتلك 311 منشآة صحية بالمحافظات سالِفة الذِكر تشمل 278 مركزًا ووحدة طب أسرة و33 مستشفى، لافتًا إلى نجاح اعتماد 174 منشأة منهم حتى الآن، والانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة و80% في المستشفيات.

واستعرض جهود مشاركة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن خطة الدولة لعلاج مصابي أحداث غزة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية التي أجرت ما يقرب من 32% من إجمالي العمليات الجراحية المقدمة للجرحى الفلسطينين.

وتابع أن نسبة نجاح العمليات بلغت 100%، مؤكدًا استمرار استقبال الحالات المتقدمة من الجرحى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأكد أن ارتفاع مؤشرات تردد المواطنين على خدمات الهيئة بمعدل 1.5 مليون مواطن شهريًا يعكس نجاح الهيئة في استعادة ثقة المواطن بالخدمات الصحية الحكومية، حيث تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الـ90%.

وأوضح أن زيادة تكلفة الخدمة الطبية بنسبة 51% عن النصف الأول من العام المالي السابق يعكس اهتمام الهيئة باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في الرقمنة والخدمات والجودة، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل موجة ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.

وقال إن تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات نجحت في توفير 22% من منصرف الدواء خلال فترة التقرير مقارنة بالعام السابق، منوهًا بأن إنشاء وحدات لإدارة دورة الإيرادات RCM في المنشآت الصحية نجحت في زيادة إيرادات المستشفيات بنسب تجاوزت 35%.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من العام المالي (2023 - 2024) بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي ما يقرب من مليار جنيه للمنتفعين، وتحقيق إيرادات وموارد ذاتية بأكثر من 2.9 مليار جنيه بزيادة 63% عن النصف الأول من العام المالي السابق.

في السياق نفسه، أشاد مجلس إدارة الهيئة باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن ارتفاع متوسط المطالبات الإلكترونية الشهرية إلى 150% هو مؤشر هام لنضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل اقتصادي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة - خلال الاجتماع - على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي القادم (2024 - 2025) ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات، كما وافق على زيادة المعاملة المالية لمدراء الأفرع ومدراء المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات كمرحلة أولى لتعديل لائحة الأجور للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وربطها بالإنتاجية وتحقيق المستهدفات الطبية والمالية.

كما ناقش نتائج اللجنة العليا لتعظيم موارد وإيرادات الهيئة، حيث وافق على اعتماد العمل في عدة مشروعات، أهمها تدريب مقدمي الخدمة الصحية من غير العاملين بالهيئة، والتأمين الطبي على مجموعات في الدول العربية والعالم، والتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة؛ لنقل الخبرات ومشاركتها عالميًا، وفتح باب التسجيل للموردين، واستغلال الأماكن غيرالمشغولة كأماكن إيجارية لمختلف النشاطات المتعلقة بالخدمة.

