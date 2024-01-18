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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً.. تعرف على درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 23 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12 
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 10
العريش 23 9
رفح 21 9
رأس سدر 23 11
نخل 18 3
كاترين 14 2
الطور 22 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 12
العلمين الجديدة 22 11
مطروح 21 11
السلوم 21 7
سيوة 19 5
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 26 14
شلاتين 27 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17 
رأس حدربة 23 18
الفيوم 22 7
بني سويف 23 7
المنيا 23 6
أسيوط 23 8
سوهاج 24 8
قنا 25 9 
الأقصر 25 9
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 5
أبوسمبل 24 9

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 18
المدينة المنورة 26 14 
الرياض 23 9
المنامة 22 17
أبوظبي 25 18
الدوحة 24 16
الكويت 22 10
دمشق 18 5
بيروت 20 14
عمان 17 7
القدس 17 7
غزة 19 11
بغداد 21 9
مسقط 25 21
صنعاء 23 8
الخرطوم 30 16
طرابلس 25 17
تونس 24 11
الجزائر 19 11
الرباط 24 13
نواكشوط 26 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 3
إسطنبول 18 11
إسلام آباد 19 6
نيودلهي 18 8 
جاكرتا 30 24
بكين 0 5-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 13 4 
أثينا 19 11
روما 17 6
باريس 3 5-
مدريد 10 1
برلين 1 1-
لندن 5 0
مونتريال 13- 17-
موسكو 2 12-
نيويورك 1- 8-
واشنطن 1 8-
أديس أبابا 25 12

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