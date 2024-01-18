عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بهدوء دون حالات شغب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي   الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بالكلية بهدوء منذ بدايتها دون وجود اي حالات شغب و ان الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط . 

 وقد  تم التنويه علي ادارات الكليات  بتسير حركة الكنترولات بشكل يومي  للتصحيح و رصد الدرجات بشكل مستمر  لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت للطلاب فور انتهاء الامتحانات نهاية يناير ٢٠٢٤ .   

و ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

هذا وتبدأ فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم  الاثنين الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٤ بمقر القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر الاحتفالية، الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية.

وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

Jobs Education البحث العلمي الفصل الدراسي الأول جامعة حلوان عميد كلية العلوم جامعة حلوان كلية العلوم جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

ترشيحاتنا

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

فرص عمل بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية

استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟

مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه الحكومة بالحفاظ على الاحتياطي الدولاري

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فيديو

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

ماذا يحدث بين مصر والصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ