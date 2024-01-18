علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بهدوء دون حالات شغب

تتابع كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بالكلية بهدوء منذ بدايتها دون وجود اي حالات شغب و ان الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط .

وقد تم التنويه علي ادارات الكليات بتسير حركة الكنترولات بشكل يومي للتصحيح و رصد الدرجات بشكل مستمر لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت للطلاب فور انتهاء الامتحانات نهاية يناير ٢٠٢٤ .

و ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

هذا وتبدأ فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٤ بمقر القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر الاحتفالية، الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية.

وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.