رسميا.. انتهاء أزمة القيد في الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب إعلان حل أزمة أزمة القيد وسداد غرامة لشبونة الموقعة على نادي الزمالك.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي إكس: “مجلس إدارة الزمالك يصدر بيانا بعد قليل يعلن فيه انتهاء أزمة القيد رسميا بعد سداد الغرامة المالية لنادي سبورتنج لشبونة”.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي، اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.