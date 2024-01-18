البنك الأهلي يخفض حدود السحب من البطاقات

قرر البنك الأهلي المصري، خفض حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية Credit Cards، داخل مصر اعتبارا من اليوم من 2500 جنيه إلى 1500 جنيه، وخارج مصر وكذلك للمتواجدين خارج البلاد ولم يقوموا بالتواصل مع مركز الاتصال قبل أو أثناء فترة السفر اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأضاف بنك مصر عبر موقعه الرسمي، أنه تم تخفيض حد المشتريات بالخارج لبطاقات فيزا كلاسيك وماستر كارد استاندرد من 10 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، وخفض حد السحب من 2.5 ألف جنيه إلى 1500 جنيه.

وتم تقليص المشتريات بالعملات الأجنبية لبطاقات فيزا جولد وماستر كارد تيتانيوم من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وتراجع حد السحب النقدي الدولي من 2.5 ألف جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً.

كما خفض حد المشتريات خارج مصر لبطاقة بلاتينوم "فيزا وماستر كارد" من 62.5 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهرياً، والسحب النقدي الدولي من 6.25 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً.

وتراجع حد المشتريات لبطاقتي ماستر كارد وورلد إيليت وفيزا انفينت من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهرياً، وتم تخفيض حد السحب النقدي الدولي للبطاقتين من 10 آلاف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً.