البرلمان البريطاني يوافق على تصنيف حزب التحرير الإسلامي منظمة إرهابية

وافق البرلمان البريطاني البريطاني على خطط تصنف الجماعة السياسية الإسلامية حزب التحرير كمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشاركة المجموعة في تنظيم مسيرات في لندن، خاصة إلى جانب المسيرات المؤيدة للفلسطينيين خلال الصراع بين إسرائيل وحماس.

واجه حزب التحرير، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويعمل في 32 دولة على الأقل، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، حظراً في ألمانيا والعديد من الدول العربية والآسيوية. وتشير وزارة الداخلية إلى "الهدف طويل المدى للجماعة المتمثل في إقامة خلافة تحكم بموجب الشريعة الإسلامية" كأساس لحظرها.

دعم كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات هذه الخطط، مما مهد الطريق لدخول الحظر حيز التنفيذ على الفور. اعتبارًا من الغد، سيتم اعتبار الانتماء إلى حزب التحرير أو الدعوة إلى دعمه أو عرض رموزه في الأماكن العامة جريمة جنائية.