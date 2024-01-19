بنته الوحيدة وبحبه..اعترافات المتهمة بالتخلص من والدها بالاشتراك مع خطيبها بالدقهلية

ادلت المتهمه بالتخلص من أبيها بالاشتراك خطييها باعترافات، حول ارتكابها الجريمة.

قالت المتهمة: "كان بيضربنى كنير واتجوز بعد وفاة امى وبعد كده طلقها كان كويس معايا الاول لكنه اتغير بعد كده؛ وكان عاوز يجوز مرة كمان وانا مكنتش موافقه وهو مكنش موافق على خطوبتى فى الاول وبعد كده وافق انا كنت بحبه انا بنته الوحيدة وخطيبى قالى نخلص منه وافقت جبت الملاية ولفيناه بيها بعد محمد ما طعنه وقلته".

وتمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافيه على مياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

تبين أن نجلته منة ا م ١٥ عاما وخطيبها محمد ت ن ١٩ عاما وراء مقتله حيث به ثلاث طعنات عقب نشوب مشاجرة مع خطيبها.

جاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز .