بدء العد التنازلي.. كيف تستفيد من مبادرة سيارات المصريين بالخارج قبل انتهائها

تنتهي المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج رسمياً في 30 يناير الجاري، بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.

يأتي ذلك وفقا لما صرح له وزير المالية الدكتور محمد معيط سابق، والذي أكد بأنه جرى التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج



ويسعي الكثير من المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة لما تقدمه من تيسيرات، من حيث الاستيراد دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

وكان مجلس النواب قد وافق على مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.

شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقا للقانون



وضع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج وتشمل ما يلي :-

- ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.

المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تقديم صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- تقديم كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.