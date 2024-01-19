عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدء العد التنازلي.. كيف تستفيد من مبادرة سيارات المصريين بالخارج قبل انتهائها

صدى البلد

تنتهي المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج رسمياً في 30 يناير الجاري، بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.

 

يأتي ذلك وفقا لما صرح له وزير المالية الدكتور محمد معيط سابق، والذي أكد بأنه جرى التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.

 

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج


ويسعي الكثير من المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة لما تقدمه من تيسيرات، من حيث الاستيراد دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

 

وكان مجلس النواب قد وافق على  مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.

 

شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقا للقانون


وضع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج وتشمل ما يلي :-

 

-  ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

-  استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

-  استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

-  سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.

المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تقديم صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

-  مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- تقديم كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

-  قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.

استيراد السيارات للمصريين بالخارج محمد معيط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X

نجوم الكرة والإعلام تآمروا عليه.. مفاجأة عبدالناصر زيدان عن إصابة محمد صلاح

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

أرخص عربية فيات في مصر

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ