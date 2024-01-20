رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم العمل لمدة ستة أسابيع فى الحوار من جلسات نقاشية وتم الإنتهاء من 133 من المحاور، منهم الإجتماعي والسياسي والإقتصادي.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن رئيس الوزراء أعلن اليوم أن هناك موضوعات تم إحالتها لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل.

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: “تم إحالة الموضوعات الخاصة بالمدارس.. وهناك لجنة متخصصة ستبدأ مراجعة العملية الإنتخابية والنسب.. وأيضا تشكيل هيئة لتأهيل الشباب المقبل على المجالس المحلية قبل أن يقودوا العملية الإنتخابية”.