محذرة من بوتين.. ألمانيا: أوروبا تواجه أكبر تهديد عسكري منذ 30 عامًا

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن أوروبا تواجه "أكبر تهديد عسكري لها منذ 30 عاما"، لافتًا إلى أن روسيا قد تهاجم "يوما ما" دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، إن أوروبا تسمع "تهديدات من الكرملين كل يوم"، وعليها أن "تأخذ في الاعتبار أن الرئيس الروس فلاديمير بوتين قد يهاجم إحدى دول الناتو في يوم من الأيام".

ولفت إلى أنه على الرغم من أنه لا يعتقد أن هجوما روسيا مرجحا في الوقت الحالي، فإن الخبراء الألمان "يقدرون أنه قد يكون ممكنا في غضون 5 إلى 8 سنوات".

وأضاف أن المجتمع الألماني سيتعين عليه أن يعد نفسه للحرب عسكريًا واجتماعيًا ومن حيث الدفاع المدني.

وردا على سؤال حول الدعوات لتقديم المزيد من الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، قال إن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز توروس "ليس خيارا حتى الآن".