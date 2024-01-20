بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى الإمارات في معسكر خارجي

توافدت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الإمارات.

وظهرت بعثة الأهلي داخل المطار، متجهين لمعسكر خارجي استعدادا لاستكمال الموسم الكروي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.