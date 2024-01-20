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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك ضارية من المسافة صفر.. صحف عبرية تعترف بقدرات المقاومة المذهلة| تفاصيل

عمليات المقاومة
عمليات المقاومة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الذراع العسكرية لحركة حماس لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد.

قالت صحيفة معاريف العبرية إن حجم التصنيع العسكري في غزة كان مدهشا للجيش الإسرائيلي.
 

يأتي ذلك فيما قالت إذاعة إسرائيل الرسمية أن هناك  إجماعا بين قادة كبار على أن غياب رؤية سياسية لما بعد الحرب سيحول دون الانتصار على حماس.

وأفادت الأنباء بحدوث اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

و تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في شرق جباليا شمالي غزة.

وقالت "كتائب القسام":  مجاهدونا يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة شرق جباليا شمالي قطاع غزة".
 

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