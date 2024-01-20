رئيس الوزراء يتفقد أعمال محور خزان أسوان الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محور خزان اسوان الجديد بمحافظة اسوان لمتابعة اعمال تنفيذ المحور .

واستمع مدبولي لشرح حول محور بديل خزان اسوان الذي ياتي ضمن محاور النيل العرضية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلومترا ولخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

و يساهم المحور الجديد فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه للمشروع ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر، ويضم ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية (2كوبري+ نفق )، ويشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم.