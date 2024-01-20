وزير الطيران يشارك في النسخة الرابعة للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بالأقصر

شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر السنوي تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، المنعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ يناير، والذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس حلمي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وجه الشكر لاتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان لدورهما الفعال في تنسيق التعاون المشترك وتدعيم جهود الإستدامة ؛ مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الشراكات الفعالة التي تجمع بين الشركاء وأصحاب المصلحة في مجال التنمية المستدامة، واستعراض الرؤى والتوجهات الدولية للفرص والتحديات المؤثرة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا للأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح الفريق محمد عباس حلمي دور قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى محاور التنمية المستدامة التي تتبناها استراتيجية وزارة الطيران المدنى؛ والتي يأتي منها التوسع في المشروعات الخضراء والاهتمام بتقليل الانبعاثات الكربونية في مجال صناعة النقل الجوي للحد من التلوث البيئي، وتطوير صناعة المحركات بحيت تكون أقل استخداما للوقود، وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات، واستخدام الوقود الحيوي، وخفض استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية لخلق نمو اقتصادي ومستدام على كافة الأصعدة.

واختتم الوزير كلمته موجهًا الشكر للمشاركين في المؤتمر، متمنيًا للجميع تحقيق الاستفادة المرجوة والخروج بتوصيات فعالة ومثمرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة نحو تحقيق غدٍ أفضل ومستقبل مستدام.