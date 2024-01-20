وسائل إعلام عبرية تكشف مفاجأة بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن وكالة التصنيف الأمريكية موديز تستعد لإعلان خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.

وأفاد موقع واي نت الإخباري العبري، بأن وكالة التصنيف تخطط لاتخاذ هذه الخطوة قريبا.

وفي أكتوبر، أعلنت وكالة موديز أنها وضعت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية عند مستوى A1 قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف، مشيرة إلى "الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وحماس".

وقالت وكالة موديز في ذلك الوقت إن خطورة الصراع، "يزيد من احتمال حدوث تأثير مادي طويل الأمد على الائتمان".