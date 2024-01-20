عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق 32 رحلة بالون طائر في سماء الاقصر .. اليوم

صدى البلد

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت،  انطلاق 32 رحلات بالون طائر، على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. انطلاق المرحلة الـ 28 من قوافل "ستر وعافية" في الأقصر

جامعة الأقصر: التعليم المدمج يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بـ 12 برنامجا


وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

الأقصر رحلات بالون طائر رحلات بالون مدينة الأقصر مختلف الجنسيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

حمو بيكا في الكلبش.. النيابة تحقق بواقعة مشاجرة كافيه أكتوبر

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ