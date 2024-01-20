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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علمني حرفة.. ختام فعاليات دورة تطريز الثوب الواحاتي في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضه بمحافظة الوادى الجديد عن ختام فعاليات دورة تطريز الثوب الوحاتى بمركز شباب باريس ضمن مبادرة علمنى حرفة للشباب وتضمنت تعريف الفتيات المشاركات بفن التطريز من خلال التطبيق العملى والنظرى ، والتعرف على الأدوات المستخدمة وأنواع الخيوط و الإبر و طرق إستخدامها ويتنوع فى مجالات التدريب التطريز بالخرز بانواعه المختلفة وذلك بمشاركة 25 مشاركا.

 

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد ، أنه يتم دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين، كما يتم تدريب الشباب على مراحل تصنيع المنتجات اليدوية مثل المفروشات والخياطة وغيرها بإستخدام خامات  بسيطة والتى تباع لأغراض الديكور الداخلي  والخارجي بالمنازل.


وأضاف شوقى أن الدورات التدريبيه تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، و مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

أدوات الأدوات التطبيق العملي التطبيق البيئية الحرف اليدوية والتراث الحرف اليدوية والتراثية حالات العقم حافظة الوادى الجديد قطاع الحرف اليدوية

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