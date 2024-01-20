انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات التكنولوجية .. والعمل علي قدم وساق بالكنترولات لسرعة إعلان النتائج

الجامعات التكنولوجية:

نعمل على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول

توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام

أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول مستمره حتى نهاية الشهر الجارى

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024 بالجامعات التكنولوجية ، وذلك مع الحفاظ على التعليمات التى أطلقتها الكليات للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم ودون حدوث أى مشكلات تواجهه الطلاب.

وتختتم الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام العمل بمختلف الكنترولات في تصحيح نتائج الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الكشف عن باقي الكليات خلال الأسبوعين المقبلين.

أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الاختبارات؛ لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وقال كشك، إن الجامعة أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبارات، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة؛ لضمان انتظام سير الاختبارات دون أي مشكلات أو معوقات.

وشدد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

وتفقد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بواحة السيلكون بمدينة السادات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة ،على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لإاستطلاع آرائهم حول الاختبارات.

وعلى جانب آخر قالت الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول 2023-2024، تسير بانتظام وانه يتم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الإمتحانات، لافته إلي توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام.

واشارت إلي الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان لهم، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما انه يتم اجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأكدت هبة فاروق سالم، على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة و اعلي كفاءة.

وفي إطار متصل قال الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تشهد التزام وانضباط ، إنها تجري في أجواء هادئة، مشيدًا بالهدوء الذى يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أى استفسارات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة، لضمان سير الامتحانات بدون أى مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها إن وجدت.

واشار الدكتور طارق عبدالملاك، أن هناك ما يقرب من ألفى طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى الجامعة، وانه يتم استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وتستمر أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حتى نهاية الشهر الجارى.

كان المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعا السبت الماضي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة إنهاء الجامعات لاستعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

كما وجه الوزير بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على الفوز بفترة رئاسية جديدة، بما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمُضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال فترة توليه هذه المسئولية.