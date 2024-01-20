اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض «عالم القهوة دبي 2024» غدا بمشاركة 51 دولة

تنطلق فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024"، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، غدًا الأحد، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية، بمشاركة 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

وتُتيح الدورة الثالثة للمعرض - الذي يقام في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 23 يناير 2024- فرصة فريدة أمام الزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتعّلقة بصناعة القهوة، ويُشكّل الحدث أرضيّة خصبة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار مع الشركاء والمورّدين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

ولفتت شوق بن رضا، مديرة المعرض، إلى أن الحدث العالمي يعكس النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة عمومًا، وفي الإمارات على وجه الخصوص، ويُعد تنظيم دبي لهذا الحدث دليلًا على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من أبرز الشركات والعلامات التجاريّة العالميّة من مختلف دول العالم، منها 60 % من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي.

ويهدف معرض عالم القهوة 2024 إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويُمثّل المعرض فرصة مميّزة لجميع المهتمّين بصناعة القهوة، بما في ذلك المزارعين ومتخصصي التحميص والمصنّعين والموزّعين والمورّدين والمستثمرين والباحثين والخبراء في الصناعة ومحبي القهوة.

ويوفر المعرض كل احتياجات صناعة القهوة تحت سقف واحد، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكّهات