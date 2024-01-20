عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض «عالم القهوة دبي 2024» غدا بمشاركة 51 دولة

مهرجان القهوة
مهرجان القهوة

تنطلق فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024"، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، غدًا الأحد، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية، بمشاركة 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

وتُتيح الدورة الثالثة للمعرض - الذي يقام في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 23 يناير 2024- فرصة فريدة أمام الزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتعّلقة بصناعة القهوة، ويُشكّل الحدث أرضيّة خصبة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار مع الشركاء والمورّدين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

اقتصاد الإمارات|مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 4.5 مليار درهم اليوم

اقتصاد الإمارات|كهرباء دبي تدشن 1414 محطة توزيع جهد 11كيلوفولت خلال 2023

ولفتت شوق بن رضا، مديرة المعرض، إلى أن الحدث العالمي يعكس النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة عمومًا، وفي الإمارات على وجه الخصوص، ويُعد تنظيم دبي لهذا الحدث دليلًا على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من أبرز الشركات والعلامات التجاريّة العالميّة من مختلف دول العالم، منها 60 % من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي.

ويهدف معرض عالم القهوة 2024 إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويُمثّل المعرض فرصة مميّزة لجميع المهتمّين بصناعة القهوة، بما في ذلك المزارعين ومتخصصي التحميص والمصنّعين والموزّعين والمورّدين والمستثمرين والباحثين والخبراء في الصناعة ومحبي القهوة.

ويوفر المعرض كل احتياجات صناعة القهوة تحت سقف واحد، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكّهات

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج مركز دبي التجاري العالمي جمعية القهوة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|وزارة المالية تعلن صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة

ترشيحاتنا

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو

مسئول أمريكى سابق: نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين .. وبايدن يريدها فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ