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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم على قاعدة عسكرية في العراق

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشفت فيه تفاصيل مهاجمة مسلحين موالين لإيران لقاعدة عين الأسد في العراق.

وقال البيان إن "مسلحين موالين لإيران أطلقوا عددا من القذائف والصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد"، مضيفًا: "أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد اعترضت معظم الصواريخ ويجري تقييم الضرر وإصابة جندي عراقي واحد على الأقل".

وفي وقت سابق، قال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد.

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وأضاف رسول، أن الاستهداف تسبب بإصابة جندي عراقي وأضرار في مقر اللواء 29 قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية إضافة إلى معسكر تدريب عراقي.

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خلال البيان، إلى أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

الجدير بالذكر أن أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن الهجمات المستمرة التي تنطلق من حدود العراق ومن خارجه شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار.
 

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