نشأت الديهي: الوضع في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية كارثي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تحركات الإرهابيين لم تتوقف في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أننا في محيط متفجر والمنطقة كأنها في مركز زلزال عالمي.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة و القلم" المذاع على شاشة TEN TV، “الوضع كارثي في الإقليم”، لافتا إلى أن الوضع في منطقة الساحل والصحراء المنسية أشد خطورة وما يجري في السودان والصومال خطير للغاية ويمس أمن مصر بامتياز.

يؤثر على الأمن المائي

وأوضح "الديهي"، أن ما يجري في منطقة شرق أفريقيا يؤثر على دول حوض النيل ومجرى النيل والأمن المائي، مشددا على أن الجميع بحاجة ماسة لتسليط الضوء على ما يجري في القارة الإفريقية، متسائلا: "اتكلمنا كتير عن قارة افريقيا ولكن هل أنجزنا ما نريده أو حققنا ما نتمناه؟ هل تداخلنا وعلاقتنا مع الأفارقة أدت إلى ما نطمح إليه؟".

