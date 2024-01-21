صدى البلد رداً على بيان الإسماعيلي: نعتز بـكم.. ولا يوجد اتفاق مع النادي لبث برنامج خاص على قنواتنا

أصدرت شبكة قنوات صدى البلد، بيانا للرد على بيان صادر من النادي الإسماعيلي، وتوضيح ما جاء في هذا البيان.

وقالت شبكة قنوات صدى البلد، في بيانها: تعقيبا على ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حول ما قالت إنه "اتفاق" أبرمه مجلس إدارة النادي على بث برنامج خاص على قنواتنا، فإن شبكة تليفزيون صدى البلد، إذ تعتز بالنادي الإسماعيلي العريق وجماهيره العظيمة، فإنها تؤكد بوضوح عدم وجود اتفاق بهذا الشأن أو أى تواصل مع إدارتها بخصوصه.

وتوجه شبكة قنوات صدى البلد، عناية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المحترم، وكل من يهمه الأمر، أن أي اتفاقات لا تكون إلا عن طريق إدارة شبكة تليفزيون صدى البلد، بمدينة الانتاج الإعلامي.

وحذرت شبكة قنوات صدى البلد، من التعامل مع أية جهات أو أشخاص لا صفة لهم قد يستخدمون ذلك في النصب أو التحايل.