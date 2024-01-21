هاني فرحات يكرم الموسيقي لانغ لانغ في حفل جوي أووردز

شارك الموسيقار هاني فرحات في مهرجان جوي أووردز في الرياض، وتم اختياره باعتباره أحد أهم الموسيقيين بالعالم العربي لتكريم الموسيقار وعازف البيانو العالمي الصيني لانغ لانغ الذي يعتبر من أشهر عازفي العالم .

وجاء اختيار الموسيقار المصري هاني فرحات؛ نظرا لما حققه من نجاح كبير وضعه بين صفوف أهم الموسيقيين في العالم؛ لذا تم اختياره لتلك المهمة المميزة في هذا المهرجان الكبير.

وقال فرحات خلال الحفل إنه يشعر بالفخر الشديد والسعادة البالغة لتكريم أسطورة الموسيقى لانغ لانغ الذي كان يحلم فقط بحضور إحدى حفلاته، واليوم يهديه التكريم الذي يستحقه.

وقدم فرحات منذ عدة ساعات ليلة رابح صقر ضمن حفلات موسم الرياض، وهو الحفل الذي حقق نجاحا كبيرا، وحضره الآلاف من عشاق رابح صقر، وأبدع فيه فرحات كعادته.