لن تحدث دون ألم.. أستاذ اقتصاد يقدم حلولا للأزمة الاقتصادية الحالية

قال الدكتور علي عبد العزيز سليمان، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدخل في اليونان انخفض بنسبة 28%، واستطاعت أن تصحح الوضع في 8 سنوات، كما أن البرازيل والأرجنتين أعلنت الإفلاس، وهذا يعني وجود حلول للأزمات الاقتصادية، ولكن هذه الحلول لا تحدث بدون تضحيات أو ألم.

وأوضح "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن حل الأزمة الاقتصادية يكون من خلال الاعتراف في البداية بوجود أزمة، معقبًا: "مصر لديها ميزان مدفوعات يحتوي على خلل واضح، حيث تُصدر مصر ثلثين ما تستورده فقط، خلاف أن الإيرادات نصف الإنفاق، والدين العام وصل لحجم غير مسبوق".

وأضاف أن الوضع الخارجي متأزم بسبب وجود مشكلة في ميزان المدفوعات، وهذا ما أدى لمشكلة في الدولار، مشيرًا إلى أن الخروج من هذه الأزمة يكون من خلال تعظيم مصادر الدخل الأجنبي، خاصة السياحة التي دخلها لا يزيد عن 15 مليار دولار، وهناك قدرة على مضاعفة هذا الدخل لثلاثة أضعاف خلال عدة سنوات، مشيرًا إلى أن مشكلة السياحة في مصر تتمثل في عدم وجود شركات مصرية تدير الفنادق، وهذا يؤدي إلى ضياع 17% من عائدات السياحة.

وزارة لتشغيل المصريين بالخارج

ولفت إلى أن العاملين في الخارج هم الدجاجة التي تبيض ذهبًا، حيث يوفرون إيرادات أكبر من قناة السويس، وهناك إمكانية لتعظيم الدخل من خلال زيادة المصريين في الخارج، وإعداد وزارة لتشغيل المصريين في الخارج، تكون معنية بأعداد العقود الخاصة بالمصريين، مشيرًا إلى أن هناك دراسة على أن أجور المصريين في الخارج أقل من نظرائهم بنسبة 10%.