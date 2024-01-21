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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدشين خطوط انتاج لشركات روسية كبيرة بمصر خلال أشهر.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد بمعهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشفيسكي، إن روسيا في هذه الفترة تهتم كثيرا لنقل مصانع كبيرة ونقل نشاط لشركات كبيرة روسية على الأراضي المصرية وعلى المناطق الاقتصادية المصرية الروسية وأهمها المنطقة الروسية بالقرب من قناة السويس، وغيرها من المناطق الصناعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح "الديب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى المصرية، أن هناك نية كبيرة لشركات روسية عريقة لنقل خطوط انتاج لمصانع وشركات عملاقة روسية إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الأمور يمكن أن تحدث في غضون أشهر.

تعاون استراتيجي طويل الأمد

وبالنسبة إلى محطة الضبعة، قال "الديب" إن سير العمل في المحطة يتم بوتيرة ثابتة طبقا للجدول الموضوع، لافتا إلى أنه طبقا للميعاد المطابق للخطة الموضوعة لإتمام هذا المشروع ستنتهي الأعمال، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى مصر و روسيا، لأنه يعني شراكة استراتيجية بعيدة عن العناصر الأخرى، وهو مشروع قائم بذاته وثمرة هامة لتعاون استراتيجي طويل الأمد.

روسيا المنطقة الروسية قناة السويس مصر محطة الضبعة

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