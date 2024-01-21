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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوسف الحسيني عن غلق الماركات الأجنبية: منتجاتنا تنافس المستورد وتضربه على عينه

صدى البلد

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على غلق توكيلات ومحلات بعض الماركات في مصر، إنه مستغرب من تعامل الناس مع هذا الخبر واستقباله بحالة من حالات الذعر والقلق والتوتر وكأن في حرب عالمية ثالثة تحدث في مصر.

وأوضح "الحسيني"، خلال تقديمه برنامجه "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، أن هذه الماركات ليست صناعة مصرية بأي حال، منوها بأن هناك منتجات مصرية محلية بنفس كفاءة وجودة هذه المنتجات والماركات المستوردة بل وأفضل أيضا.

وأضاف "الحسيني": "لدي يقين حقيقي أن هناك الكثير من المنتجات المصرية 100% تنافس المستورد وتضربه على عينه".

ولفت، إلى أن هناك نحو 2000 موظف كانوا يعملون بهذه العلامات التجارية المستوردة وهم متدربين تدريب جيد جدا وذو كفاءة عالية، ومُفترض أن الشركات المصرية الوطنية قادرة على استيعاب هذ الكم من الموظفين والذي يعتبر غير ضخم بالنسبة إلى السوق العاملة المصرية.

المنتج المصري

ونصح، "لو سمحتوا يا جماعة بصوا كويس على المنتج المصري، واشتري المنتج عالي الجودة"، مؤكدا أن الأيدي المصرية قادرة على انتاج منتج رفيع المستوى.

يوسف الحسيني الماركات العلامات التجارية المنتجات المصرية الشركات المصرية الوطنية

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