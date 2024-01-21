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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق ٢١-١-٢٠٢٤ وحتي الأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤ وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

الخياطة - الجامع الكبير وذلك يومي الأحد الموافق ٢١-١-٢٠٢٤ والأثنين الموافق ٢٢-١-٢٠٢٤
دمياط - ميدان الساعة وذلك يومي الأحد الموافق ٢١-١-٢٠٢٤ والأثنين الموافق ٢٢-١-٢٠٢٤ 
الملقا - أمام مسجد الحاجة زينب وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٣-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤
دمياط - موقف عزبة النهضة وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٣-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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