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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب إبراهيم الديب يطالب بتقرير نصف سنوى عن مشروع إنتاج البذور

إبراهيم الديب، عضو
إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي من أبرز الملفات التى يقع على عاتقها الخروج من الأزمة الراهنة ومواجهة التحديات، والدولة اتخذت خطوات جادة فى هذا الملف لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات على مدار الساعة.

وأكد النائب إبراهيم الديب، فى بيان صحفى له، أن النهوض بالقطاع الزراعى يبدأ من الفلاح الذى يعد الركيزة الأساسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ومن قبل توفير التقاوى، وميكنة القطاع لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى ملف الزراعة، وذلك فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والتغلب على الموارد المائية، وزيادة الرقعة الزراعية، يجب العمل بالتوازي على زيادة الإنتاجية.

وأضاف عضو النواب، أن زيادة الإنتاج لن تكون سوى من خلال استنباط سلالة بذور جديدة عالية الإنتاجية، وهذا هو الدور المنوط به مركز البحوث الزراعية، ويجب العمل على استنباط سلالات بذور جديدة عالية الإنتاجية تتناسب مع طبيعة التربة المصرية.

وتابع: “وهنا تأتى أهمية المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي الذى أطلقه رئيس الجمهورية، فى إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية”.

وأوضح عضو النواب، أن المشروع يستهدف الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصنافا زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد، خاصة أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يتم استيراد نسبة كبيرة من تقاوى الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، فى حين أنه يتم إنتاج نسبة ضئيلة لا تتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية وقدرتها ومن ثم المشروع سيقلل من الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير ويدعم القطاع الزراعى.

وطالب النائب إبراهيم الديب، بدعم المشروع القومى لإنتاج البذور والعمل طوال الوقت على مخرجات جادة، وأن يكون هناك تقرير نصف سنوي عن حجم الإنجازات التى قام بها المشروع على أرض الواقع لدفع عملية الزراعة خطوات جادة للأمام فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة للنهوض بالزراعة.

القطاع الزراعى الامن الغذائي الفلاح الموارد المائية الرقعة الزراعية

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