"مكافحة الإدمان": إطلاق ورش عمل لأئمة المساجد للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدحت وهبة، أن الصندوق أطلق ورش عمل لأئمة المساجد لتوعية المواطنين بأضرار تعاطي المواد المخدرة.



وقال وهبة - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على (القناة الأولى) اليوم /الأحد/ - "نحن نعمل على أكثر من محور ونركز على المحور الوقائي، ونتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أطلق ورش لأئمة المساجد عمل خلال الأسابيع الماضية في العديد من المحافظات، وذلك لتأثيرهم الكبير في المجال التوعوي والدعوة، فضلا عن اتصالهم المباشر مع المواطنين.



وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الورش هو التعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وآثارها على الأبعاد الاجتماعية والصحية.. مبينا أن الصندوق يقوم أيضا بتوعية الطلاب في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتابع: "أطلقنا أكبر برنامج وقائي على مدار العام الماضي يعتمد على بث فيديوهات توعية تحكي رحلة التعاطي وأبرز الأضرار التي يتعرض لها متعاطو المواد المخدرة سواء أضرار مادية أو صحية لرفع الوعي لدى طلابنا بأضرار تعاطي المواد المخدرة".



وأوضح وهبة، أن الصندوق عمل في أكثر من 35 جامعة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعضهم.. مؤكدا أن آلية التواصل مع الصندوق يكون عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023)، وأنه بمجرد الاتصال يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجي تابع للصندوق للحصول على جميع الخدمات العلاجية.

