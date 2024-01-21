بدء تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى في "جنيفة" بالسويس

بدأت وزارة الري في تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى بمنطقة "جنيفة" شمال السويس الذي يحد من تأثير المياه الجوفية على الأراضي المزروعة والمقدرة ب 700 فدان بالبر الغربي لترعة الإسماعيلية.



جاء ذلك استجابة لطلب عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد خشانة الذي تقدم بطلب لوزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي دور الانعقاد السابق، بإنشاء صرف مغطى بقرية "جنيفة" شمال محافظة السويس، وسيستفيد منه المزارعون في نطاق 700 فدان بقرية "جنيفة" أكبر قرى القطاع الريفي، بعد أن تسببت المياه الجوفية في إتلاف المحاصيل الزراعية بالقرية.



وأفاد الخطاب الوارد من وزارة الري للرد على طلب نائب السويس، أن أجهزة الوزارة أجرت الدراسات والاختبارات الحقلية اللازمة للمنطقة، وتبين أن المنطقة تحتاج بالفعل إنشاء شبكة صرف مغطى، وأن إنشاء الصرف المغطى سينقذ أراضي المزارعين بالقرية من المياه الجوفية بالبر الغربي بحي الجناين، قرية جنيفة، والتي تسببت في زيادة نسبة الملوحة في التربة وتشبعها بالمياه.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الري بدأت في عملية التنفيذ بعد الانتهاء من وضع الرسومات التنفيذية الخاصة بتدعيم السحارة ليتبع ذلك تنفيذ شبكة الصرف المغطى للمنطقة فور الانتهاء من أعمال تدعيم السحارة.

