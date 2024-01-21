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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. يحيي الفخراني في كواليس مسلسل عتبات البهجة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

يواصل نجوم مسلسل" عتبات البهجة" تصوير مشاهد العمل، برفقة النجم الكبير يحيي الفخراني،  استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل 2024.

 

ونشرت شركة العدل جروب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عدة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة”، وكانت الصور للنجم يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، وماندو العدل، ومدحت العدل.

مسلسل “ عتبات البهجة” بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.
 

رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.
 

أحداث مسلسل عتبات البهجة 
 

يذكر أن مسلسل “ عتبات البهجة ” كان مشروع سينمائي ولم يكتمل وسبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم هذه الرواية لتكون فيلم سينمائي بعنوان "قرفة بالجنزبيل" خلال بطولة مشتركة تجمع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

 

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ المخرج عمر عبد العزيز العمل عليها مرة أخرى وتولت المخرجة هالة خليل كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي مما أدى إلى تأجيل هذا العمل.

يحيى الفخراني عتبات البهجة

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